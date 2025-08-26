昨シーズン、ロサンゼルス・ドジャースをワールドチャンピオンに導いた名将デーブ・ロバーツ監督への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』。8月25日（月）放送の同企画では、ロバーツ監督がマイナーで97日ぶりに登板した佐々木朗希選手の現状ついて言及する場面があった。©AbemaTV,Inc.【写真】佐々木朗希の現状について言及するロバーツ監督「我々とやりたいなら…」レギュラーシーズンも残り32試合（※8月2