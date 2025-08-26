Ｄｅｆｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇが続急騰。株価１００円近辺の超低位株に属するが、目先買い人気が集中しカイ気配スタートで一気に水準を切り上げている。デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）導入支援ビジネスを展開するが、業績は前期まで７期連続営業赤字と低迷が続いている。そうしたなか、２５日取引終了後に新たな事業として、ビットコインの早期備蓄など「ビットコイントレジャリー事業」を開