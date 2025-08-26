しまむらが反発している。２５日の取引終了後に発表した８月度（７月２１日～８月２０日）の月次売上速報で、主力のしまむら業態の既存店売上高が前年同月比１．２％増と５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 酷暑や大雨、カムチャツカ半島付近の巨大地震による津波警報などの影響を受けたものの、婦人アウター衣料や服飾雑貨が売り上げを伸ばした。婦人アウター衣料では５分袖や７分袖の