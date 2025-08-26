世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のV（29）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムを訪問。多くのメディアが殺到した。BTSのメンバー数にちなんだのか、背番号「7」のドジャースホームユニホームに袖を通したVは、ベンチで大谷と笑顔で握手を交わし、ハグ。その後、記念撮影を行った。世界的人気を誇るスター同士の共演に多くの報道陣が殺到し、カメラが向けられた。また、グラスノーにはスプリットの握りを教わる