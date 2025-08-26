富士山マガジンサービスは高い。２５日取引終了後、時計専門誌の出版などを手掛けるシーズ・ファクトリー（東京都港区）の株式を取得し、連結子会社化すると発表した。両社の強みやノウハウを融合させてリテール向けメディアとしての成長を一層加速させるとともに、雑誌を起点としたコミュニティーの活性化とオリジナル商品の流通拡大を図っていく。これが手掛かりとなっている。 出所：MINKAB