ミライロは堅調。２５日取引終了後、株主優待制度を導入すると発表した。毎年３月末・９月末を基準日に１００株以上を保有する株主を対象として、保有期間に応じて自社で運営するユニバーサルマナー検定や研修の割引きを適用する。今年９月から始める。これが好感されている。 出所：MINKABU PRESS