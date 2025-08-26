鳥羽洋行は３日続伸。２５日取引終了後、６万株（自己株式を除く発行済み株数の１．５１％）を上限に２６日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが材料視されている。 東証の自己株式立会外買付取引情報によると、鳥羽洋行は２６日に買い付けを実施し、４万５０００株を取得した。 出所：MINKABU PRESS