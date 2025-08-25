「スナイデル（SNIDEL）」が、ブランド誕生20周年を記念して、期間限定店舗「SNIDEL TOKYO AOYAMA」を東京・青山にオープンしている。期間は12月末まで。 【画像をもっと見る】 “ラッキー”をコンセプトにした店内は、スロットマシンやサイコロなどのモチーフを散りばめ、遊び心あふれる空間に仕上げた。1階には、カジノをイメージしたフォトスポットやカプセルトイエリアに加え、ブランド創業以来初となるカフェを併設し、オ