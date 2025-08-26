米カリフォルニア州ロスガトスのネットフリックス本社に掲げられたロゴ＝2022年4月（ゲッティ＝共同）米動画配信大手ネットフリックスが、来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本での独占放送権を獲得した。近年はボクシングの井上尚弥（大橋）の世界タイトルマッチで地上波中継が行われないなど、スポーツ界でも動画配信の躍進が目立つ。球界にも時代の波が押し寄せた。当初は前回大会と同様にテ