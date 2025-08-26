26日早く、愛知県岡崎市の新東名高速・下りで大型トレーラーが横転する事故があり、一部区間が通行止めとなっています。警察によりますと、26日午前5時40分ごろ、岡崎市鹿勝川町をはしる新東名・下りで、「大型トレーラーが横転して2車線を塞いでいる」などと事故の目撃者から110番通報がありました。産業廃棄物を運ぶ大型トレーラーが、何らかの理由で単独で横転し、積み荷が散乱するなど、2車線を塞いでいます。大型トレーラー