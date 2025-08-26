レイザーラモンHG（49）の妻でタレントの住谷杏奈（42）が25日、インスタグラムを更新。アイドルグループ、アンジュルムの元メンバー中西香菜（28）と弁護士の福永活也氏の結婚式に参列したことを報告した。住谷は「昨日は、公私共に仲良くさせていただいている弁護士の福永活也さんと元アンジュルムの中西香菜さんの挙式と披露宴にお招きいただきました」と報告し「教会での挙式は厳かで、でもあたたかく、お2人が新しい人生を歩