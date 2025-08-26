コスプレーヤーえなこ（31）が25日までにインスタグラムを更新。ビキニ姿を公開した。えなこは「ただいま発売中の『ヤングアニマル』表紙です」とPRし、ピンク色の三角ビキニ姿を投稿。やや面積の小さいビキニからは、ちらりと下乳をのぞかせている。この投稿にフォロワーからは「ハミ出ているのが最高」「すごいボディ!」「はみ出し感がたまらない」「プロポーションがフィギュアすぎてる」とコメントが寄せられている。