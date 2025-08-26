第2子妊娠を発表したモデルで女優の河北麻友子（33）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。近影を投稿した。河北は「Summer'25」とコメントし、ピンクや黒のロングワンピース姿を投稿。友人らとの楽しげな姿を披露している。この投稿にフォロワーからは「可愛すぎるママ」「本当妊婦さんに見えないですね」「スタイル良すぎてお腹にBabyいるとは思えない体型」「ただただかわいい」とコメントが寄せられている。河北は21年1