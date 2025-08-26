元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。森は「美人百花フリーになってから何度も呼んでくださり連載も持たせていただきファッション誌で初めて表紙も務めさせていただきました。本当に感謝しかありません！」とつづり、猫を抱いた姿や、どアップショットなどを投稿した。さらに「休刊前最後はジュエリー特集でモデルを務めさせていただきまし