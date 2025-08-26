モデルで女優の石田ニコル（35）が25日までに、自身のインスタグラムを更新し、水着姿を公開した。石田は「＃海充電＃なつやすみ＃beach」とハッシュタグを添え、麦わら帽子をかぶり、背中が大胆に露出した水着で砂浜に座り、リラックスした様子を披露した。この投稿にはフォロワーから「天使」「綺麗すぎる」「大人の色気」「サービスショット」「セクシーで綺麗」といった声が寄せられている。