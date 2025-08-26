【CAT Ladies】最終日【もっと読む】山下美夢有が「素人ゴルファー」の父親の教えでメジャータイトルを取れたワケ通算8アンダーで6人が並んだ18番。櫻井心那（21）がバーディーを奪い、2年ぶり5勝目を挙げて大粒の涙を流した。終盤に大混戦になったのは首位を走るルーキーの大崩れが要因だった。6月のニチレイレディスで新人優勝一番乗りを果たした入谷響（19）は、8番から怒涛の5連続バーディーで12アンダーまでスコアを伸