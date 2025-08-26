トランプ米大統領が外国の首脳と会うたびに演出されたりした「待ち伏せ攻撃」は、今回の李在明（イ・ジェミョン）大統領との首脳会談ではなかった。トランプ大統領は２期目の就任後、ホワイトハウスのオーバルオフィス（執務室）を訪れた一部の首脳を相手に公開的に侮辱するような外交的欠礼を見せ、批判の声があった。２月にウクライナのゼレンスキー大統領と会談した当時には「米国がいなければあなたにはいかなるカードもない」