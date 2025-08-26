石垣元気（健大高崎）23日に決勝を迎えた夏の甲子園大会。ネット裏のプロのスカウトは高校生のドラフト候補をどう見たか。甲子園出場校監督を悩ます薄給事情…「給料上がっても、結果が出なければクビ」、初出場で「一時金10万円だけ」◇◇◇1位候補の呼び声高い158キロ右腕だ。北海道の洞爺湖シニアから野球留学。同校の最新鋭のトレーニング設備を最大限に活用することでグングン成長した。2年生の夏に154キロ