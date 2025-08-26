俳優の仲里依紗（35）が22日、都内で行われた「日産 新型 『ルークス』先行披露会」に登場した。【もっと読む】松嶋菜々子の“黒歴史”が石橋貴明セクハラ発覚で発掘される不憫…「完全にもらい事故」の二次被害ルークスは軽自動車のスーパーハイトワゴンで、ミドル世代の女性をターゲットにした「日産復活のカギを握る重要なモデル」。ドライバーの死角をカバーするカメラ機能について仲は「最近は自転車以外の乗り物が増えて