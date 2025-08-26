神戸大助教らが論文発表クジラやオットセイのような海を泳ぐ野生動物にカメラや温度センサーを付け、海の中の環境を観測する研究が進んでいる。観測が難しい海域の水温を調べて高精度な天気予報に役立てたり、海洋プラスチックごみの把握に活用したりすることが期待でき、神戸大の研究者らの論文が国際科学誌に掲載された。（藤沢一紀）動物に小型カメラや全地球測位システム（ＧＰＳ）といった記録計を取り付けて行動を観察す