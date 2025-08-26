ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > ロケ中に「お尻ナデナデ」された…かまいたち・濱家隆一、過去に告白 かまいたち エンタメ・芸能ニュース ゴシップ 日刊ゲンダイDIGITAL ロケ中に「お尻ナデナデ」された…かまいたち・濱家隆一、過去に告白 2025年8月26日 9時26分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 13年前の「アメトーーク」で芸人らが話した内容を、ゲンダイが取り上げた 濱家隆一はロケでディレクターから尻を触り続けられたエピソードを披露 「スタジオは大爆笑だったが、客観的に見れば、もろセクハラ」と筆者 記事を読む おすすめ記事 「挨拶しない先輩」暴露で波紋、平野紫耀の投稿で“特定”された旧ジャニの大物タレント 2025年8月25日 17時30分 フジ藤本万梨乃アナ、笑顔で結婚を生報告 お相手は「ドクター」 2025年8月26日 10時13分 白い枕に血で書いた「１１０ ６２５」…３０時間監禁された中国女性のＳＯＳ 2025年8月25日 11時12分 「蚊の10倍」猛烈かゆみが襲う 水辺にいる″スケベ虫″に注意 2025年8月25日 19時57分 「村もさぞ無念」鳥羽シェフ監修の“1億2600万円”古民家レストランが3年で閉業もSNS冷ややか声 2025年8月25日 20時10分