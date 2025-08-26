資産を増やすにはどうすればいいのか。個人投資家の天海源一郎さんは「有事やインフレのリスクに強い投資先を組み込むことが大切だ。金の現物を積み立てるのも悪くはないが、もっと合理的な方法がある」という――。※本稿は、天海源一郎『株と金の大投資術』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／brightstars※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／brightstars■「金投資＝金の延べ棒」ではない金に限ら