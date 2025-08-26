―［ファストファッション、全部買ってみた］― ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。◆間違いなく持っておきたい「GUの超定番スラックス」今回はGU新作のワイドスラックスを紹介します。メンズファッションにおいて定番のスラックスは間違いなく持っておいた方がいいアイテムのひとつ。2025年のクラ