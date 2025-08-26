―［異端の常識］― 10年に一度の猛暑。寝苦しく、睡眠不足の人も多いだろう。ヘルステックの進化とともに“正しい睡眠”を求める昨今の睡眠ブームの陰には、ゲノム解析や脳科学の新発見で「ノーベル賞に一番近い」と注目される研究所の存在がある。筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構、通称IIIS（トリプルアイエス）だ。脳内物質から睡眠のメカニズム、覚醒の謎に挑む櫻井武教授を訪ねると、正しさを求めるあまり、眠れなくなっ