6人組アイドルグループ・Kis-My-Ft2が、8月10日に全国アリーナツアー『Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT』の神奈川・横浜アリーナ公演を開催した。同日はキスマイが「Everybody Go」でCDデビュー日でもあり、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、千賀健永、宮田俊哉、二階堂高嗣、横尾渉と会場に集まったファンが一体となって記念日を祝った。本番前の会見では、宮田は「ライブというのは僕らにとっても特別な空間。僕らだけじゃなくて、ファ