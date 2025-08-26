SUPER EIGHT村上信五とタレントのマツコ・デラックスがMCを務める日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜午後10時）が25日、放送。しかしMCの2人が不在で放送されるという異例の事態となった。冒頭で「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」というテロップが表示されて読み上げられ、番組はスタート。「次回、状況は2人からご説明させていただきます」とした。そして