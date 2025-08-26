俳優で書家のおしの沙羅（30）が25日、インスタグラムを更新。白ワンピ姿を投稿した。おしのは「ヤングキング、表紙です。是非ご覧くださいね」とコメントし、美バストを強調させたタイトなミニ丈のワンピースショット公開。おしのは窓から身を乗り出し、笑顔でポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「色香漂う美人書道家」「やっぱ、さらちゃんのグラビアはいいね」「色っぽい」とコメントが寄せられている。おしのはNH