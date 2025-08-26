7人組のガールズグループHANAの公式アカウントが25日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて"30 UNDER 30 2025『世界を変える30歳未満』30人"に選出されたことを報告した。公式アカウントでは「HANAが"30 UNDER 30 2025『世界を変える30歳未満』30人"に選出」とメンバーの写真を添えて発表した。「30 UNDER 30 2025」にはHANAの他、バーチャルYouTuber星街すいせい、ガールズグループf5ve、落語家の桂枝之進（24）らが