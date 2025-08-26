昨シーズンまでは伊東純也、中村敬斗、関根大輝の日本人3選手が所属していたフランスのスタッド・ランス。今夏も来日ツアーを行うなど日本とのつながりを強めてきたクラブだが、フランス2部リーグへ降格したことで状況が大きく変わることになった。伊東はすでに古巣ヘンクへの移籍が決定しており、25歳の中村も今夏の去就が注目されている。中村は、昨シーズンのフランス1部リーグで11ゴールを記録するなどブレイク。健康上の問題