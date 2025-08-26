現地８月25日、大橋祐紀が所属するイングランド２部のブラックバーンはポーランド１部のレギア・ワルシャワから森下龍矢を獲得したと発表。契約は2028年６月までの３年で、１年の延長オプション付き。背番号は25に決定した。28歳MFはこれまで、主にサイドバックでプレーしてきたなか、昨季シーズンはポーランドでトップ下や両ウイングなどで起用されると覚醒。公式戦51試合で14ゴール・14アシストを記録した。その活躍が認め