aespa¤Î¥«¥ê¥Ê¤¬¶¯Îõ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÊÑ¿È¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¥ê¥Ê¡¢¶»¸µÏª¤ï¤ÊÂçÃÀ¥ï¥ó¥Ô¥«¥ê¥Ê¤Ï8·î25Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ã»¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ©ÌÀ¤ÊÂ¤·ÁÊª¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿Ê£¿ô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢aespa¤Î¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRich Man¡Ù¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¡ÖI am a Rich Man¡×¤ÎÀ©ºî¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¥«¥ê¥Ê¤Ï¡¢¥á¥¿¥ëÁÇºà¤ÎÊÉ¤òÇØ·Ê¤Ë¹õ¤¤¥É¥ì¥¹¤Èµ±¤¯¥Á¥ç¡¼¥«¡¼¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢Àö