「ドジャース−レッズ」（２５日、ロサンゼルス）始球式を務めるＢＴＳのＶ（ブイ）が試合前、ドジャース・大谷翔平投手と笑顔で交流した。打撃練習中にベンチに現れ、大谷と握手してハグ。記念撮影に応じた。Ｖはその後、米国人の父、韓国時の母を持つ韓国系アメリカ人のトミー・エドマン内野手とグラウンド上交流。始球式登板に備えてタイラー・グラスノー投手からボールの握りを指導される場面もあった。試合前のスタン