女性は、たとえ気になる男性でも、酔っ払いかたによっては幻滅することもあるようです。では、男性のどのような酔っ払いかたに女性はガッカリするのでしょうか。オトメスゴレン女性読者へのアンケートを参考に「気になる男性でも一気に冷めた酔っ払いかた９パターン」をご紹介します。【１】トイレの床やお店の階段など、どこでも寝る。「不潔！まわりにも迷惑」（２０代女性）と、男性に対し、怒りがこみ上がるという女性が多い