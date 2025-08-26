◆米大リーグオリオールズ―レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に先発し、６回６安打４失点で降板した。球数８７球で最速９４・５マイル（約１５２・１キロ）。１１勝目は次回以降にお預けとなった。菅野にとって、２試合連続で同じ相手に登板するのはメジャー初。この日は有望新人のバサロ