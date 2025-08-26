６月２７日に体調不良のため今季末までの離脱が発表されていたエンゼルスのワシントン監督（７３）が２５日（日本時間２６日）、遠征先のテキサス州アーリントンでチームに面会した。この約２か月間の離脱の原因が心臓の問題だったことを明かした。バイパス手術を受け、回復の経過が良好で、この日にコーチ陣や選手と過ごす許可を受けたという。同監督は６月２０日（同２１日）に無期限休養に入っていたが、同２７日（同２８