クリアポーチといったら、推し活の必須アイテム。中にアクリルスタンドや、ぬいぐるみなどのキャラクターグッズを入れて持ち運ぶのに使われることが多く、100円ショップでもクリアポーチコーナーができるほど大人気です。そんなクリアポーチですが、推し活以外にも日頃からよく使うコスメや小物を入れることができて、意外と便利なんですよね。今回注目したセリアの「PVCリール付ストラップポーチ」は、クリアポーチにビヨー