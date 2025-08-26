千葉刑務所で24日、男性受刑者が死亡した。千葉刑務所の男性受刑者5人が収容されている部屋で24日、50代の男性受刑者が頭から血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡した。別の男性受刑者が、貸し出されている水筒で男性受刑者を複数回殴っていたという目撃情報がある。千葉地検が死亡した状況を調べている。