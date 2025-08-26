サッカーのイングランド2部リーグのクイーンズパーク・レンジャーズ（QPR）は25日、ベルギー2部リーグのロンメルから斉藤光毅（24）が完全移籍で加入すると発表した。斉藤は昨夏のパリ五輪に出場。昨季は1シーズンの期限付きでロンメルからQPRに移籍していた。（ロンドン共同）