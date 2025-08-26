8月25日(月)に放送した、ドラマプレミア23「レプリカ 元妻の復讐」（毎週月曜 よる11時6分）。第7話（8月18日放送）で、元夫・桔平（木村了）を破滅へと追いやったすみれ（トリンドル玲奈）の復讐計画が、第8話でさらにグレードアップ！ 巧妙な手口で花梨に罠を仕掛ける姿がSNSで話題に。【動画】花梨と金城がW不倫！ミライの想いがあふれる！「レプリカ 元妻の復讐」すみれは、桔平を略奪した花梨（宮本茉由）をパーティーに誘い