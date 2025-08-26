あなたの心は自由なようでいて、知らず知らずのうちに何かに縛られているかもしれません。過去の出来事、周囲からの期待、自分自身の思い込み……。その正体を探れば、もっと軽やかに生きられるはず。このテストで今のあなたを縛るものを見つけてみましょう。【詳細】他の記事はこちらQ：次の中から、3文字の単語を見つけてくださいA：ひとめB：くろいC：じまん D：たいだあなたが、直感で一番強く「これだ」と思ったのはどの単語