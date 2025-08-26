トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクで使う方の多い眉マスカラですが、眉マスカラひとつで野暮ったく見えることがあります。今回は垢抜ける眉マスカラの使い方をご紹介します♡【詳細】他の記事はこちら?マスカラ液を調節すべし野暮ったくなる使い方では、マスカラ液をたっぷりつけてしまい、ぼてっと重く見えてしまうことがあります。ここで重要なのが、眉にのせる前にしっかり縁でしごいて余分なマスカラ液を落