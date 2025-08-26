Image: Boost 横の出っ張りをなくせばイイのか。収納や持ち運びを重視する、折りたたみ自転車ってありますよね。ハンドルを低くして、メインフレームの真ん中をふたつ折りにするなど、各パーツのトランスフォームで小さくなります。小さいより薄いのがイイBoostの電動自転車「The Boost Bike」は、折りたたみ系によくある小径タイヤのチョイ乗り風ミニバイク。だけど一般的な折り方ではなく