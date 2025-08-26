ダイソーで、とてもお得感が高いメガネケースを発見しました！110円（税込）というお安さながら、高級感のあるレザー調素材を使用していて、しっかり高見え♡メガネやサングラスをさっと取り出せるシンプルなつくりながら、擦れによるキズ付きから守ってくれて安心感があります！ストラップ付で持ち運びにも便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：取っ手付ソフトメガネケース価格：￥110（税込）販売ショップ