インターファクス・ウクライナ通信によると、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２５日、ロシアのプーチン大統領が和平交渉で「譲歩している」との認識を示したバンス米副大統領の発言に対し、警戒感を示した。和平を仲介する米国がロシアに肩入れすることを防ぐ考えとみられる。ゼレンスキー氏は、プーチン氏が停戦の見返りにウクライナ東部のドンバス地方（ドネツク、ルハンスク両州）の割譲を要求しているこ