将棋の藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）と挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が激突する伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負は8月26日、徳島市の「渭水苑」で第5局の対局を開始した。シリーズは、6連覇を目指す藤井王位の3勝1敗で推移。本局が決着局となるのか、前局で待望の初勝利を飾った永瀬九段がまだまだ踏ん張るのか。注目の一戦が始まった。【中継】藤井王位VS永瀬九段 注目の第5局（生中継中）“