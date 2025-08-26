本日8月26日（火）の『ロンドンハーツ』では、いつもと違う“格付け企画”を放送。前回の格付け企画でワースト1になったウエストランド・井口が、「このメンツなら絶対に勝てる!!」というメンバーをブッキングする。【映像】ナダル先生、大焦り！大好評企画に“助手”ウエストランド井口が登場注目のメンバーは、『ロンドンハーツ』初登場のエバース・町田、や団・ロングサイズ伊藤をはじめ、さらば青春の光・東ブクロ、コロコロチ