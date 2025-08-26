ダイソーをパトロールしていると、コスメ売り場で気になる商品を発見。黒くて四角い物体で、一見「何に使うものだろう…？」と疑問に思うアイテムですが、なんとこれ、ミラーとスマホスタンドの両方をこなすアイデアグッズだったんです！￥110（税込）で買える優れものなので、売り場で見かけたら即買い推奨ですよ♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：スマホスタンド付ミラー価格：￥110（税込）サイズ（約）：5.8cm×