日本で一番賢い東大を出た人たちは、どんな稼ぎ方をしているのだろうか？東京大学大学院教授・本田由紀による卒業生への調査データによると、世代や性別によって月収には大きな差があることが明らかになった。しかも、最も高い層と低い層では、月収に50万円以上の開きがあるという。東大OBの稼ぎのリアルに迫る。※本稿は、本田由紀編著『「東大卒」の研究――データからみる学歴エリート』の一部を抜粋・編集したものです。一般大