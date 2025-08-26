猛暑の中、屋外で働くウーバーイーツ配達員はどんな暑さ対策をしているのだろうか。ベテラン配達員が「一流と二流を分ける」と考える究極の対策は、意外にも“涼しさ”とは別の場所にあった。夏でも快適に過ごすために絶対に見過ごしてはいけないポイントとは？長年、過酷な夏を乗り切ってきたプロが採用する暑さ対策とNG対策を紹介する。（ウーバー配達員ライター 佐藤大輝）ベテラン配達員が体で学んだ「暑さ対策」とは？前編