ジーデップ・アドバンスが続伸、調整一巡から再び上値指向に転じている。ディープラーニングなどＡＩ領域でハイレベルな処理を可能とするハードとソフトの開発・運用を展開する。米エヌビディア＜NVDA＞のエリートパートナーの認定を獲得しており、エヌビディア関連の一角としても存在感を示す。そうしたなか、２５日取引終了後に最新の高性能ＧＰＵである「ＮＶＩＤＩＡＲＴＸＰ